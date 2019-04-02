Лос-Анджелес Кингз в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимали на своей площадке Калгари Флэймз. Хозяева льда не смогли оказать достойного сопротивления гостям, уступив сопернику со счетом 2:7. В составе королей голевую передачу в свой актив записал Илья Ковальчук.

"Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал на своей площадке "Калгари Флэймз". Хозяева льда не смогли оказать достойного сопротивления гостям, уступив сопернику со счетом 2:7. В составе "королей" голевую передачу в свой актив записал Илья Ковальчук.За последние две недели российский форвард, попавший в опалу, провел первую игру за "Кингз". Он выходил в четвертом звене, проведя на льду 12 минут 33 секунды.В составе победителей дубль оформил Дерек Райан. Также за "Калгари" отличились Сэм Беннетт, Джонни Годро, Джеймс Нил, Эндрю Маджапане и Марк Янковски. За "королей" шайбы забросили Кайл Клиффорд и Дастин Браун.Результаты других матчей дня: "Вегас Голден Найтс" – "Эдмонтон Ойлерз" – 3:1, "Чикаго Блэкхоукс" – "Виннипег Джетс" – 3:4 ОТ, "Нью-Йорк Айлендерс" – "Торонто Мэйпл Лифс" – 1:2, "Нью-Джерси Дэвилз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 4:2.