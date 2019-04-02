Ольга Бузова, как и некоторые другие российские звезды, почему-то
плохо выдерживает связанные с работой нагрузки. Возможно, дело тут вовсе не в
слабом здоровье – а в перепое и передозе, предполагает известный блогер.
Ольга Бузова, как и некоторые другие российские звезды, почему-то
плохо выдерживает связанные с работой нагрузки. Возможно, дело тут вовсе не в
слабом здоровье – а в перепое и передозе, предполагает известный блогер.
О том, что стало плохо после концерта, СМИ
сообщают уже не в первый раз. Вот и на днях опять ведущую "Дома-2" -
а по совместительству певицу – выносили со сцены на руках.
"Нашим звездам так часто становится плохо, что я уже
думаю: "Да как они вообще живы-то с такими диагнозами? У них у всех -
терминальная стадия рака, что ли?". Помощники наших селебов все время
ссылаются на переутомление и "жесткий график", – пишет в своем "Живом
журнале" Лена Миро.
Блогер удивляется слабой физической подготовке
и других российских звезд. Миро вспоминает, как сутками работала в горячих
цехах – и почему-то не падала в обморок ни от переутомления, ни от жесткого
графика. И ее коллеги не падали – все работали на износ, и при этом под
капельницами не лежали.
"В связи с этим – вопрос: а, может, наши селебы -
обычные алкоголики и наркоманы и падают в обмороки с перепоя или от передоза?",
– размышляет блогер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, 30 марта Ольга Бузова выступила в ледовом дворце
"Витязь" в Подольске. Телеведущей помогал рэпер Леша Свик, с которым
певица даже целовалась на сцене. Затем Бузова отправилась в Мытищи, где
выступила в ночном клубе. Здесь артистка почувствовала себя плохо, ее увели в
гримерку под руки.
Надо сказать, что пользователи Сети тоже заподозрили, что в
плохом самочувствии виноват вовсе не напряженный график. Фанаты,
с которыми звезда даже не смогла встретиться после концерта, заподозрили, что
дело в неумеренном потреблении алкоголя. Хотя, возможно, Бузова просто съела
что-нибудь несвежее.