Ольга Бузова, как и некоторые другие российские звезды, почему-то плохо выдерживает связанные с работой нагрузки. Возможно, дело тут вовсе не в слабом здоровье – а в перепое и передозе, предполагает известный блогер.

Ольга Бузова, как и некоторые другие российские звезды, почему-топлохо выдерживает связанные с работой нагрузки. Возможно, дело тут вовсе не вслабом здоровье – а в перепое и передозе, предполагает известный блогер.О том, что стало плохо после концерта, СМИсообщают уже не в первый раз. Вот и на днях опять ведущую "Дома-2" -а по совместительству певицу – выносили со сцены на руках."Нашим звездам так часто становится плохо, что я ужедумаю: "Да как они вообще живы-то с такими диагнозами? У них у всех -терминальная стадия рака, что ли?". Помощники наших селебов все времяссылаются на переутомление и "жесткий график", – пишет в своем "Живомжурнале" Лена Миро.Блогер удивляется слабой физической подготовкеи других российских звезд. Миро вспоминает, как сутками работала в горячихцехах – и почему-то не падала в обморок ни от переутомления, ни от жесткогографика. И ее коллеги не падали – все работали на износ, и при этом подкапельницами не лежали."В связи с этим – вопрос: а, может, наши селебы -обычные алкоголики и наркоманы и падают в обмороки с перепоя или от передоза?",– размышляет блогер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, 30 марта Ольга Бузова выступила в ледовом дворце"Витязь" в Подольске. Телеведущей помогал рэпер Леша Свик, с которымпевица даже целовалась на сцене. Затем Бузова отправилась в Мытищи, гдевыступила в ночном клубе. Здесь артистка почувствовала себя плохо, ее увели вгримерку под руки.Надо сказать, что пользователи Сети тоже заподозрили, что вплохом самочувствии виноват вовсе не напряженный график. Фанаты,с которыми звезда даже не смогла встретиться после концерта, заподозрили, чтодело в неумеренном потреблении алкоголя. Хотя, возможно, Бузова просто съелачто-нибудь несвежее.