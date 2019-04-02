Заброшенное пятиэтажное здание завода Цепрусс загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли.

Заброшенное пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель экстренных служб региона​​​.В МЧС России уточнили, что изначально загорелись деревянные поддоны для грузов, затем пламя перекинулось на здание бывшего деревообрабатывающего комбината. По предварительным данным, пострадавших нет, борьбу с огнем ведут более 50 пожарных и 10 единиц техники.