Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория и ее супруг Арсений пострадали в результате драки в Ярославле.

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория и ее супруг Арсений пострадали в результате драки в Ярославле.Как уточняется, инцидент произошел в здании товарищества собственников жилья.Виктория рассказала, что драку устроил сотрудник ТСЖ города. В результате нападения женщина получила удары в живот и лицо, а у ее супруга сломан палец.Адвокат Виктории Скрипаль сообщила, что пострадавшие планируют обратиться в полицию.Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери (Великобритания) в марте 2018 года, напоминает газета "Известия". Сейчас об их местонахождении ничего не известно. Власти Британии обвиняют в инциденте Россию. Москва категорически отрицает бездоказательные обвинения.