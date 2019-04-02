Племянница Сергея Скрипаля сообщила, что она и ее супруг пострадали в результате нападения сотрудника товарищества собственников жилья. Инцидент произошел в Ярославле в понедельник, 1 апреля.

Племянница Сергея Скрипаля сообщила, что она и ее супруг пострадали в результате нападения сотрудника товарищества собственников жилья. Инцидент произошел в Ярославле в понедельник, 1 апреля.Родственница экс-полковника ГРУ рассказала, что накануне она вместе с супругом пришла к представителю ТСЖ, чтобы забрать свои документы и передать их новому руководителю организации. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку."В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, и он решил, что может применить силу. Он напал на моего мужа, а я ринулась защищать", – поделилась Виктория Скрипаль. Она добавила, что злоумышленник пнул ее ногой в живот и разбил губу. Ее муж получил перелом пальца.По словам племянницы, они сразу вызвали врачей, и те наложили гипс. Сейчас Виктория и ее супруг находятся в безопасности дома. О произошедшем узнала полиция. Правоохранительные органы уже проводят проверку "по заявлениям от обеих сторон конфликта", цитирует представителя ведомства .Напомним, в начале марта прошлого года бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в случившемся, но не предоставила убедительных доказательств. Москва не раз предлагала свою помощью в расследовании, но так и не получила ответа от Лондона.