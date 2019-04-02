Алексей Панин выбрал не самый удачный способ для привлечения к себе внимания. Россиянам, которых он беспрестанно оскорбляет, актер запомнится как человек-собака.

Алексей Панин выбрал не самый удачный способ для привлеченияк себе внимания. Россиянам, которых он беспрестанно оскорбляет, актерзапомнится как "человек-собака".Оскорбительные высказывания в адрес россиянпреследуют лишь одну цель – самопиар. Поскольку никаких новых значительныхработ актер не показывает, он пытается таким способом остаться в фокусе СМИ,уверен депутат Виталий Милонов.Парламентарий прокомментировал очередное заявление Панина,опубликованное в его Instagram.Актер нашел еще один повод для возмущения – якобы негативные высказыванияпользователей о скончавшейся в марте 2016 года актрисе Наталье Крачковской."Вся страна скорбела по этому поводу. Ушла всенароднаялюбимица, очаровательная и элегантная Крачковская. А – эточеловек без штанов, человек-собака", – высказался Милонов в интервью .Напомним, Алексея Панина возмутили негативные комментарии, которые появились под некрологом актрисы на сайте одного из отечественных изданий. Актер не понимает, откуда в пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично.сделал далеко идущие выводы: по его словам, злых и завистливых людей можно встретить везде, но только россияне все являются таковыми. Актер назвал сограждан "злыми, завистливыми упырями", а Россию – "обществом злобных уродцев. Алексей Панин уверен, россияне абсолютно равнодушны к чужой беде.