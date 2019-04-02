Алексей Панин выбрал не самый удачный способ для привлечения
к себе внимания. Россиянам, которых он беспрестанно оскорбляет, актер
запомнится как человек-собака.
Алексей Панин выбрал не самый удачный способ для привлечения
к себе внимания. Россиянам, которых он беспрестанно оскорбляет, актер
запомнится как "человек-собака".
Оскорбительные высказывания в адрес россиян
преследуют лишь одну цель – самопиар. Поскольку никаких новых значительных
работ актер не показывает, он пытается таким способом остаться в фокусе СМИ,
уверен депутат Виталий Милонов.
Парламентарий прокомментировал очередное заявление Панина,
опубликованное в его Instagram.
Актер нашел еще один повод для возмущения – якобы негативные высказывания
пользователей о скончавшейся в марте 2016 года актрисе Наталье Крачковской.
"Вся страна скорбела по этому поводу. Ушла всенародная
любимица, очаровательная и элегантная Крачковская. А – это
человек без штанов, человек-собака", – высказался Милонов в интервью .
Напомним, Алексея Панина возмутили негативные комментарии, которые появились под некрологом актрисы на сайте одного из отечественных изданий. Актер не понимает, откуда в пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично.
сделал далеко идущие выводы: по его словам, злых и завистливых людей можно встретить везде, но только россияне все являются таковыми. Актер назвал сограждан "злыми, завистливыми упырями", а Россию – "обществом злобных уродцев. Алексей Панин уверен, россияне абсолютно равнодушны к чужой беде.