Пьяных водителей хотят приравнять к убийцам. В Госдуме озвучена инициатива об ужесточении ответственности за аварии с жертвами, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяных водителей хотят приравнять к убийцам. В Госдуме озвученаинициатива об ужесточении ответственности за аварии с жертвами, совершенные в состоянииалкогольного опьянения.Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимымужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянииалкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию с человеческимижертвами."Практический каждый день из СМИ мы узнаем о страшных аварияхсовершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи.Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных, близких",– приводит слова Володина .Глава Думы предложил приравнять такие действия водителей кумышленным убийствам и ужесточить для них уголовную ответственность. "Селза руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел", – заявил спикер идобавил, что этот вопрос уже прорабатывается с участием профильных комитетов Думыи, возможно, будет рассмотрен уже в весеннюю сессию.Наказание за вождение в пьяном виде, особенно, если оноприводит к человеческим жертвам, необходимо ужесточать, считает руководительобщественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения"Константин Крохмаль. Но, по мнению, эксперта, нужно пойти еще дальше."Я за то, чтобы вернуть смертную казнь по отношению ктем водителям, которые повинны в смерти людей на дорогах, тем более, если они убежалис места ДТП и находились в состоянии алкогольного опьянения", – сказалКрохмаль в интервью Дни.Ру.Обычные штрафы это – ничто. В таких случаях должны быть колоссальныесроки. Это восстановит справедливость на российских дорогах.Автоэксперт Михаил Горбачев, мастер спорта по автогонкам считаетпьяное вождение покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольногоопьянения представляют огромную опасность для всех участников движения и эточасто заканчивается трагически."Пьянство за рулем – сильно отягчающее обстоятельство.Я выступаю за то, чтобы к подобного рода преступлениям применялись меры,приравненные к наказанию за убийство", – отметил эксперт и привел примериз своей практики: в Германии два пьяных водителя гнались друг за другом, играяв шашки на дороге и один из них сбил человека. Оба преступника получилипожизненные сроки без права апелляции в течение 15-ти лет.По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло более 15тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В них погибли почти четыре с половиной тысячичеловек, более 20 тысяч получили травмы. Последний резонансный случай произошелна днях в Москве: Хусейн Гугаев в состоянии наркотического опьянения сбилинспектора ДПС. Полицейский находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.А до этого в Санкт-Петербурге пьяный лихач за рулем иномарки выскочил на тротуар и сбилнесколько пешеходов, два человека погибли.