"Неизвестный мужчина из холла художественного образовательного учреждения на Крымском Валу похитил статуэтку собаки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Якиманка г. Москвы задержан подозреваемый в краже.В полицию с заявлением обратилась 18-летняя студентка одного из столичных вузов. Она рассказала, что неизвестный мужчина из холла художественного образовательного учреждения на Крымском Валу похитил изготовленную ею статуэтку собаки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний житель столицы. Со слов злоумышленника, ему очень понравился представленный экспонат. Воспользовавшись моментом, он положил статуэтку в портфель и ушел. В настоящее время похищенное возвращено хозяйке.В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк