Женщина сообщила, что похищен её автомобиль, припаркованный по улице Алабяна...

Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в краже автомобиля.В дежурную часть ОМВД России по району Сокол поступило сообщение от 36-летней москвички. Женщина сообщила, что похищен её автомобиль, припаркованный по улице Алабяна. Материальный ущерб составил 650 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 30-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник вызвал эвакуатор, сказав, что якобы машина принадлежит ему, находится в неисправном состоянии и ее нужно переместить на стоянку. В настоящее время машина изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29