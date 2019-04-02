Телеведущая отправилась в отпуск. Анфиса Чехова заставила родственников поволноваться.

Телеведущая отправилась в отпуск. Анфиса Чехова заставилародственников поволноваться.Звезда опубликовала в личном Instagram несколько фотографийиз поездки. Взглянув на фотоотчет, близкие пришли в ужас, они решили, чтоАнфиса Чехова будет жить в холодной норе.Теледива рассказала, что поселилась в уникальном месте натерритории современной Турции – в Каппадокии. Знаменитость выбрала необычный отель,который вырублен прямо в скале. При этом номера гостиницы оборудованы всемнеобходимым для жизни: сантехника, системы кондиционирования воздуха и прочиепрелести цивилизации."Друзья и родственники забеспокоились, что я живу в пещере.Но знаете, что, друзья, мы здесь так выспались, как никогда в жизни", – рассказалазвезда в Instagram.Чехова отметила, что Каппадокия мало похожа на уже привычнуютуристическую Турцию. Этот район поражает своей самобытностью. По словам Анфисы,необычный ландшафт привлекает е только туристов – это Мекка для профессиональныхфотографов."Сюда часто приезжаюткоманды модных журналов для фотосессий на свои развороты. На днях была БеллаХадид, любовалась закатами и активно снималась. Я не претендую на званиефотомодели, но немного тоже вписалась в пейзажи", – написала .Теледива сделала несколькоярких снимков себя любимой на фоне выскобленных в камне жилищ. Интернетобыватели по достоинству оценили фотографии с курорта. получиласотни восторженных комментариев.