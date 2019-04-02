Телеведущая отправилась в отпуск. Анфиса Чехова заставила
родственников поволноваться.
Телеведущая отправилась в отпуск. Анфиса Чехова заставила
родственников поволноваться.
Звезда опубликовала в личном Instagram несколько фотографий
из поездки. Взглянув на фотоотчет, близкие пришли в ужас, они решили, что
Анфиса Чехова будет жить в холодной норе.
Теледива рассказала, что поселилась в уникальном месте на
территории современной Турции – в Каппадокии. Знаменитость выбрала необычный отель,
который вырублен прямо в скале. При этом номера гостиницы оборудованы всем
необходимым для жизни: сантехника, системы кондиционирования воздуха и прочие
прелести цивилизации.
"Друзья и родственники забеспокоились, что я живу в пещере.
Но знаете, что, друзья, мы здесь так выспались, как никогда в жизни", – рассказала
звезда в Instagram.
Чехова отметила, что Каппадокия мало похожа на уже привычную
туристическую Турцию. Этот район поражает своей самобытностью. По словам Анфисы,
необычный ландшафт привлекает е только туристов – это Мекка для профессиональных
фотографов.
"Сюда часто приезжают
команды модных журналов для фотосессий на свои развороты. На днях была Белла
Хадид, любовалась закатами и активно снималась. Я не претендую на звание
фотомодели, но немного тоже вписалась в пейзажи", – написала .
Теледива сделала несколько
ярких снимков себя любимой на фоне выскобленных в камне жилищ. Интернет
обыватели по достоинству оценили фотографии с курорта. получила
сотни восторженных комментариев.