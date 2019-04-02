Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце и Павел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.

Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце иПавел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.В Instagram звезды рассказали поклонникам, что осмотрелимногие местные достопримечательности. Им удалось дойти до знаменитой башни Си-ЭнТауэр. Также Агата Муцениеце и Павел Прилучный поднялись на смотровую площадку,с которой открывается отличный вид на город.Меж тем фолловеры знаменитостей отметили, что супругамудалось в этой поездке соединить приятное с полезным: показать спектакль нашимсоотечественникам, живущим в Канаде, и провести романтический уик-энд. Покрайней мере на кадрах, опубликованных в соцсетях пары, демонстрируется семейнаяидиллия. Не хватает только наследников четы, которые, судя по всему, осталисьдома с нянями и бабушками.Отметим, что совсем недавно в отношенияхвсе было далеко не радужно. Супруги не скрывали, что в прошлом году ихотношения пережили кризис: они чуть не расстались. Какое-то время Агата и Павелжили раздельно, но потом им удалось помириться.В недавнем интервью артистка призналась, что ее супруг оченьревнив. Агата назвала любовь мужа нездоровой.Павел не отпускает Агату одну на курорт. "Развод! Если ты поедешь наморе – это развод!" – процитировала .