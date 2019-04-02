Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце и
Павел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.
Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце и
Павел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.
В Instagram звезды рассказали поклонникам, что осмотрели
многие местные достопримечательности. Им удалось дойти до знаменитой башни Си-Эн
Тауэр. Также Агата Муцениеце и Павел Прилучный поднялись на смотровую площадку,
с которой открывается отличный вид на город.
Меж тем фолловеры знаменитостей отметили, что супругам
удалось в этой поездке соединить приятное с полезным: показать спектакль нашим
соотечественникам, живущим в Канаде, и провести романтический уик-энд. По
крайней мере на кадрах, опубликованных в соцсетях пары, демонстрируется семейная
идиллия. Не хватает только наследников четы, которые, судя по всему, остались
дома с нянями и бабушками.
Отметим, что совсем недавно в отношениях
все было далеко не радужно. Супруги не скрывали, что в прошлом году их
отношения пережили кризис: они чуть не расстались. Какое-то время Агата и Павел
жили раздельно, но потом им удалось помириться.
В недавнем интервью артистка призналась, что ее супруг очень
ревнив. Агата назвала любовь мужа нездоровой.
Павел не отпускает Агату одну на курорт. "Развод! Если ты поедешь на
море – это развод!" – процитировала .