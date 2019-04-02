Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании Медиалогия. Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании "Медиалогия". Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.В марте компания "Медиалогия" после анализа публикаций российских СМИ составила медиарейтинг отечественных женщин. Согласно собранным данным, первую строчку заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова – за 2018 год она упоминалась в прессе 158 474 раза. На втором месте оказалась Ксения Собчак, а тройку лидеров завершила звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2", поющая ведущая Ольга Бузова.Как это не удивительно, Алла Пугачева, о чьем юбилейном концерте судачат много недель, оказалась только на шестом месте. "Идет смена поколений – момент очень важный для появления новой личности. В свое время на этой смене выскочила я, Алла Пугачева. Сейчас может появиться другая певица, и я это приветствую. Другое дело, что пока не родилось то, с чем эта певица выйдет на сцену. Но родится; от этого никуда не денешься. Время порождает личность, а не личность время, как это пытаются представить", – цитирует Аллу Пугачеву журнал .15 апреля Примадонна отметит круглую дату. В честь своего 70-летия артистка готовит грандиозный концерт, билеты на который разошлись как горячие пирожки в первые же дни продаж. Однако много из них оказалось в руках перекупщиков, и теперь эти люди требуют за заветный проход на шоу Аллы Пугачевой (которое, скорее всего, окажется последним) до полумиллиона рублей.Что касается близких и родных Примадонны, то можно не сомневаться, что они займут места бесплатно. Впрочем, некоторые убеждены, что ажиотаж вокруг юбилейного концерта Пугачевой создается искусственно. Музыкальный критик Сергей Соседов, который сам себя когда-то называл самым преданным поклонником Примадонны, заявил в недавнем интервью: "Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы".