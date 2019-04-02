В Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидировали возгорание в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара погибли четыре человека.

Подводка:Экстремальное тепло стало причиной первых серьезных проблем в Сибири. Что на недели будет происходить с погодой в этом регионе? Где ждать похолодания, и где потепление выйдет на пик? Разбирался Евгений ТишковецШПИГЕЛЬЦиклон остудит перегретый север Сибири, но вызовет сильные осадки и ветер! Как долго сохранится такая ситуация? И что вихрь принесет на юг региона, где талые воды затапливают дороги и дома?ПРИВЕТВремя метеоновостей на канале "Россия 24". Я — Евгений Тишковец,ведущий специалист центра ФОБОС. Здравствуйте.Итак, на севере Сибири немного похолодает, а на юге сегодня --пик потепления.(БЗ)В понедельник именно в южных регионах из-за установившейся сухой и теплой погоды столкнулись с серьезными проблемами. В центральной части республики Алтай устраняли ледовый затор на вышедшей из берегов реке Теньга. Подтопило более 20-ти домов. Размыло трассу