В немецком городе Кайзерслаутен преподаватель местного университета перекрасил обсерваторию и превратил ее в достопримечательность.

Обсерватория Высшей школы Кайзерслаутена после покраски стала выглядеть, как робот R2-D2 из саги "Звездные войны". К работе он подключил своих студентов и друзей.Обновленная обсерватория прославилась после того, как актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, запостил ее фотографии в своем Twitter.R2-D2 Observatory Transformed Germans Into Giant Nerds https://t.co/s4vUwKGxEP via @LaughingSquid— Mark Hamill (@HamillHimself) March 22, 2019После публикации в Кайзерслаутен потянулись фанаты Star Wars, чтобы сделать фотографии на фоне громадного R2-D2, пишет dw.com.