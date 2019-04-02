Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, который совершил разбойное нападение на пункт выдачи интернет-заказов на Щелковском шоссе. Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, который совершил разбойное нападение на пункт выдачи интернет-заказов на Щелковском шоссе. Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения.На кадрах видно, как злоумышленник ворвался в помещение, напал на кассира и связал ее скотчем. Добычей налетчика стали 16 тысяч рублей. Позже на допросе он полностью признал свою вину и объяснил свой поступок финансовыми трудностями. По его словам, он раньше бывал в этом пункте выдачи и знал, что кроме женщины-кассира там никого не будет."Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 33-летнего мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.