В зарубежной прессе появились новые подробности конфликта герцогинь. Принц Чарльз запретил Меган Маркл носить любимую тиару, в то время как Кейт Миддлтон блистала на публике в бриллиантовой диадеме.

В зарубежной прессе появились новые подробности конфликта герцогинь. Принц Чарльз запретил Меган Маркл носить любимую тиару, в то время как Кейт Миддлтон блистала на публике в бриллиантовой диадеме.В прошлом октябре герцог и герцогиня Сассекские прибыли с официальным визитом в государство Фиджи. Для ужина с официальными лицами страны бывшая актриса собиралась надеть тиару из королевской коллекции, однако против этого выступил сын королевы. Он посчитал, что такое экстравагантное украшение может напомнить об ушедшей эпохе и оскорбить представителей Содружества наций."Тогда Меган Маркл привыкала к новой роли и не была знакома с местными порядками. Принц Чарльз посоветовал ей не надевать диадему, в противном случае это могло бы выглядеть неуместно. Он сделал замечание очень мягко", – рассказал источник, близкий к монаршей семье.Герцогиня появилась перед журналистами в синем длинном платье от лондонского бренда Safiyaa и бриллиантовых серьгах из королевской коллекции украшений. Вместе с супругом приняла участие в торжественном ужине, организованном президентом Фиджи Хиохи Конроте.Любопытно, что в этот же вечер Кейт Миддлтон посетила банкет с королевой Елизаветой IIв Букингемском дворце. Супруга принца Уильяма примерила элегантный светло-голубой наряд и роскошную тиару, которая в прошлом принадлежала принцессе Диане, передает Daily Mail.