Индийские противоспутниковые испытания вызвали появление космического мусора на орбите. В результате риск столкновения МКС с мелкими обломками вырос на сорок четыре процента.

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите. В результате риск столкновения МКС с мелкими обломками вырос на сорок четыре процента. Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что с каждым часом агентство узнает о все большем количестве обломков.Он уточнил, что экипажу станции ничего не грозит, передает РИА Новости. В случае необходимости NASA сможет маневрировать МКС. Брайденстайн считает, что такая ситуация маловероятна.Неделей ранее Индия заявила, что ей удалось сбить с помощью ракеты спутник на орбите. Премьер-министр Нарендра Моди назвал испытания "историческими" и подчеркнул, что подобные достижения до этого были лишь у США, России и Китая.