Алексей Пушков, член Совфеда, высмеял слова Климкина. Ранее глава МИД Украины поздравил народ с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Алексей Пушков, член Совфеда, высмеял слова Климкина. Ранее глава МИД Украины поздравил народ с прекращением действия договора о дружбе с Россией."Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины, — написал сенатор. — Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко". В посте, размещенном на странице в Twitter, Пушков также привел цитату Эйнштейна: "Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая".Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина,и Порошенко. «Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая». А.Эйнштейн.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 1, 2019Договор о дружбе с Россией вступил в силу 1 апреля 1999 года. В декабре 2018 года Порошенко подписал закон о прекращении его действия. Российский МИД назвал это ошибкой, которая приведет к социальным, гуманитарным и экономическим последствиям.