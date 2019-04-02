Анна Семенович позволила поклонникам вздохнуть с облегчением. Фанаты очень переживали за своего страшно располневшего кумира. Певица призналась, что ее фигура не претерпела изменений – это был всего лишь грим.

Анна Семенович позволила поклонникам вздохнуть соблегчением. Фанаты очень переживали за своего страшно располневшего кумира.Певица призналась, что ее фигура не претерпела изменений – это был всего лишьгрим.Стокилограммовая повергла фанатов в шок. Знаменитыеаппетитные формы заплыли жиром, и фанаты горевали о том, что уже никогда неувидят свою красавицу. Не все верили в такое преображение: кое-кто считал, чтоснимки – продукт фотошопа, другие заподозрили, что на фото двойник певицы.Все раскрылось в День смеха: Анна Семенович подогрелапублику, чтобы к 1 апреля выпустить клип на песню "Хочешь". Радиэтого артистка и набрала несколько десятков килограммов – которые оказались простогримом.Лишний вес Анне Семенович пришлось таскать на себе целых 17часов. Но, по признанию самой артистки, это того стоило. Число просмотров опубликованногоролика быстро перевалило за миллион.В клипе "Хочешь" помогал известныйпо сериалу "Воронины" Станислав Дужников. Артисты сыгралирасполневшую семейную пару, где расплывшаяся супруга пытается соблазнить мужа. Чтобыпривлечь внимание милого, жена предстает перед ним то лисичкой, то медсестрой, тостюардессой – и даже матросом.В своем микроблоге выложила смешные моментысо съемок – где во время работы у певицы что-то не получалось. Все видеопродолжают набирать просмотры, чему певица, по ее признанию, очень рада.