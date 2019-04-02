Министерство финансов представило проект о введении новых налогов. Они предлагают добавить в законодательный акт пять глав.

Министерство финансов представило проект о введении новых налогов. Они предлагают добавить в законодательный акт пять глав.Над этим проектом ведомство работало на протяжении целого года. В перечень войдут главы об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе за пользование федеральными автомобильными дорогами, налоге на операторов сети и гостиничном сборе. Таким образом, министерство финансов хочет исполнить обещание упорядочить неналоговые платежи.Против этого законопроекта выступил бизнес. По мнению экспертов, такой шаг может вызвать увеличение фискальной и административной нагрузки. Предприниматели уже обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не торопиться включать "неналоги" в федеральный акт, сообщает .26 марта председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что фискальная нагрузка останется неизменной в ближайшие шесть лет. Кроме того, новый законопроект никак не отразится на бизнесе и жизни граждан страны.Возможность включения неналоговых платежей в кодекс стала обсуждаться еще несколько лет назад. В 2018 году ведомство предложило создать реестр таких выплат и создать для них отдельный закон. Но позднее эксперты отказались от этой идеи и настояли на включении некоторых платежей в Налоговый кодекс. Другие выплаты будут регулировать отдельными актами и профильными министерствами, передает Lenta.ru.