Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее. В первом круге она не оставила шансов Виктории Родригес из Мексики, отдав сопернице лишь один гейм. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее. В первом круге она не оставила шансов Виктории Родригес из Мексики, отдав сопернице лишь один гейм. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки.Соперницы провели на корте 49 минут. В следующем круге Гаспарян сразится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) – Елена-Габриэла Руcе (Румыния).