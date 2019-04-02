Яна Рудковская от лица своего младшего сына Александра обратилась к общественности. Она призналась, что готова поменять имя мальчику.

Яна Рудковская от лица своего младшего сына Александра обратилась к общественности. Она призналась, что готова поменять имя мальчику.С тех пор, как у продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился сын Александр, за мальчиком прочно закрепилось прозвище "Гном Гномыч". Так придумали сами родители, убедившись, насколько сильно идет ему колпак. Однако Александру уже шесть лет, и Яна высказала готовность сменить ему имя в соцсети, где тот так и подписан – Гном Гномыч."Как Вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице или все таки на годик еще оставить, как мою фишку и мою узнаваемость на просторах инстаграмма ?) Решать Вам , посчитаем потом все за и против ) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – от лица Александра обратилась к общественности Яна Рудковская (именно она ведет страничку младшего наследника в соцсети).Судя по комментариям, большинство подписчиков высказалось за изменение имени. Пользователи мотивировали это тем, что Александр уже вырос из забавного прозвища, серьезно занимается фигурным катанием и принимает участие в различных съемках. Кстати, делает это он за зарплату. которую ему выплачивают в виде игрушек.В недавнем интервью объяснила, что всех своих детей с раннего возраста старается приучить к тому, что важна каждая копейка, и за нее надо трудиться. "Моя задача не просто их содержать и давать карманные деньги без счета, а научить их зарабатывать самим. Меня так воспитали, и я надеюсь, что смогу передать это им. Они видят, что каждая копейка достается тяжелым трудом. Сын Саша в новогодние праздники откатал 33 шоу подряд, не пропустив ни одного. За это он получал игрушки. И каждая стоит у него на почетном месте", – поведала .