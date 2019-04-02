Владимира Зеленского предупредили о скором аресте. Если артист станет президентом, тюрьмы ему не миновать.

Владимира Зеленского предупредили о скором аресте. Если артистстанет президентом, тюрьмы ему не миновать.Влиятельное американское издание Foreign Policy оценилоперспективы Владимира Зеленского на посту президента Украины и пришло к нерадостнымвыводам. Журналисты сравнили воплощенный им образ сельского учителяГолобородько из сериала "Слуга народа" с самим артистом. "Украинцамследует опасаться этого человека", – такое предупреждение делает журнал.В вину Зеленскому автор статьи ставит то, что в сериале непоказана "плохая Россия, которая все время пытается подавить независимостьУкраины". Кроме того, альтер-эго Зеленского, так же как и он сам не интересуетсягосударственной деятельностью, пока не решается стать президентом. В креслеруководителя страны киногерой артиста ведет войну с бюрократией, скользкими советниками и коррупционерами всехмастей.Если воспринимать сериал "Слуга народа" как некий сценарийреформ, то покровителям пора битьтревогу. В лучшем случае они могут рассчитывать на неудачи своего протеже, а вхудшем возможен распад страны и арест лидера.Кстати, в конце сериала Украина раскалывается на 30-тьмини-государств. На крайнем западе появляется Королевство Галиция, на востоке —СССР (Союз Свободных Самостоятельных Республик). В центре страны даже появилосьеврейское государство со столицей в Умани, которая является родиной хасидизма.Пока же все свидетельствует о том, что Владимирвот-вот станет президентом Украины. В первом туре выборов он набрал 30% голосовизбирателей, а его главный соперник Петр Порошенко лишь 16%. Второй турназначен на 21 апреля.