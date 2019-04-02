Владимира Зеленского предупредили о скором аресте. Если артист
станет президентом, тюрьмы ему не миновать.
Владимира Зеленского предупредили о скором аресте. Если артист
станет президентом, тюрьмы ему не миновать.
Влиятельное американское издание Foreign Policy оценило
перспективы Владимира Зеленского на посту президента Украины и пришло к нерадостным
выводам. Журналисты сравнили воплощенный им образ сельского учителя
Голобородько из сериала "Слуга народа" с самим артистом. "Украинцам
следует опасаться этого человека", – такое предупреждение делает журнал.
В вину Зеленскому автор статьи ставит то, что в сериале не
показана "плохая Россия, которая все время пытается подавить независимость
Украины". Кроме того, альтер-эго Зеленского, так же как и он сам не интересуется
государственной деятельностью, пока не решается стать президентом. В кресле
руководителя страны киногерой артиста ведет войну с бюрократией, скользкими советниками и коррупционерами всех
мастей.
Если воспринимать сериал "Слуга народа" как некий сценарий
реформ, то покровителям пора бить
тревогу. В лучшем случае они могут рассчитывать на неудачи своего протеже, а в
худшем возможен распад страны и арест лидера.
Кстати, в конце сериала Украина раскалывается на 30-ть
мини-государств. На крайнем западе появляется Королевство Галиция, на востоке —
СССР (Союз Свободных Самостоятельных Республик). В центре страны даже появилось
еврейское государство со столицей в Умани, которая является родиной хасидизма.
Пока же все свидетельствует о том, что Владимир
вот-вот станет президентом Украины. В первом туре выборов он набрал 30% голосов
избирателей, а его главный соперник Петр Порошенко лишь 16%. Второй тур
назначен на 21 апреля.