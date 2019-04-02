Организатор кругосветной экспедиции Федора Конюхова – его сын Оскар Конюхов сообщил, что шторм в Южном океане (южной части Тихого океана) впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку легендарного путешественника и повредил ее.

Организатор кругосветной экспедиции Федора Конюхова – его сын Оскар Конюхов сообщил, что шторм в Южном океане (южной части Тихого океана) впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку легендарного путешественника и повредил ее.В "Инстаграмме" Федора Конюхова Оскар разместил его сообщение о том, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль.Он также сообщил, что на лодке сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке. Кроме того, сорвало ветроуказатель, и нет данных по направлению и силе ветра.Минут через 20, как сообщил Федор Конюхов, был второй переворот, лодка самостоятельно вернулась в исходное положение.Затем — еще один переворот, после которого лодка долго не поднималась и лежала килем вверх, слегка притопленная на правый борт, пока ее не ударила проходящая волна, рассказал путешественник. Вскоре, получив ускорение, она вернулась на ровный киль."Первый удар был самым сильным, лодка затрещала. Федор находился в кормовой каюте, все люки были задраены", — пишет Оскар Конюхов.24 марта сообщалось, что Федор Конюхов, который сейчас движется к мысу Горн, пережил 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами. Тогда сын Конюхова рассказал, что в шторм такой силы знаменитый путешественник попал впервые за всю историю своих путешествий.В кругосветку на весельной лодке "Акрос" Федор Конюхов отправился из порта Данидин (Новая Зеландия) 6 декабря 2018 года, взяв курс на мыс Горн (Чили), мыс Люин (Австралия), откуда планирует вернуться в порт Данидин.Ориентировочное время, которое проведет Конюхов в столь длительном и опасном путешествии, около двух лет.За всю историю трансокеанских переходов еще никому не удавалось пересечь три океана, которые омывают Антарктиду, обогнув мыс Горн на весельной лодке.20 марта в "Инстаграме" путешественника было размещено видео, в комментарии к которому Федор Конюхов написал, что "приближается к "зоне смерти", если проводить аналогии с восхождением на Эверест".Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Федор Конюхов (@fedorkonyukhov) 20 Мар 2019 в 10:57 PDTУже тогда он выразил опасение, что если волна будет около 9 метров, то лодка может перевернуться.