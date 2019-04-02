Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Германии, где погибли российские граждане – акционер компании S7 Airlines Наталья Филева, ее отец и пилот самолета. Речь идет о статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Германии, где погибли российские граждане – акционер компании S7 Airlines Наталья Филева, ее отец и пилот самолета. Речь идет о статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Напомним, частный одномоторный самолет Epic-LT разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Кроме Натальи Филевой, на борту находились ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.Все три тела на месте катастрофы найдены, уточняют СМИ, но опознание и вскрытие пока не проводили.