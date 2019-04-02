В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался российский актер Александр Васильев. Он долгое время страдал от тяжелой болезни.

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался российский актер Александр Васильев. Он долгое время страдал от тяжелой болезни, сообщает газета "Известия".Зрители запомнили Александра Васильева по ролям в таких кинофильмах и сериалах, как "Особенности национальной охоты", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и многих других.Прощание с актером состоится в павильоне "Ленфильма" в 11:00 3 апреля.Александра Васильева похоронят на Смоленском кладбище.