В минувший понедельник на трассе М1 Беларусь насмерть разбился водитель машины Lada Granta, вылетевший на встречку и столкнувшийся с другим легковым автомобилем.

В минувший понедельник на трассе М1 "Беларусь" насмерть разбился водитель машины Lada Granta, вылетевший на встречку и столкнувшийся с другим легковым автомобилем.Инцидент произошел 1 апреля в Смоленском районе рядом с деревней Прудины. Автомобиль Lada Granta, ведомый явно превышающим скорость водителем, потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в "Волгу".Водитель Lada Granta 1989 года рождения вылетел из машины и скончался на месте аварии. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. 60-летний мужчина, сидевший за рулем "Волги", получил травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.