Администрация муниципального образования находится в постоянном контакте со службой судебных приставов

Администрация муниципального образования находится в постоянном контакте со службой судебных приставовВопрос сохранения автомобилей Ивановского дома милосердия в Костромской области решается в рамках правового поля, сообщил глава Красносельского района Алексей Стецура.Ранее служба судебных приставов за муниципальные долги наложила арест на транспорт Ивановского дома милосердия. Чтобы снять арест, было направлено соответствующее заявление в арбитражный суд.Глава района Алексей Стецура пояснил, что ранее дом милосердия в селе Ивановское Красносельского района находился на балансе муниципалитета, именно поэтому машины числились в муниципальной собственности. В прошлом году социальная гостиница для стариков была официально передана Карабановскому приходу РПЦ. Однако транспортные средства, которые используются для нужд учреждения, передать в собственность церковного прихода не успели. За долги района на данные машины служба судебных приставов наложила арест.Руководитель Красносельского района подчеркнул, что все процедуры, которые предпринимаются для сохранения имущества, находятся в рамках правового поля. Чтобы исключить машины дома милосердия из списка арестованного имущества, было подано заявление в арбитражный суд. Транспортом, по договоренности с судебными приставами, учреждение продолжает пользоваться.«Законный истец, православный приход, обратился сегодня в арбитражный суд с исковым заявлением для того, чтобы из описи арестованного имущества по решению суда исключить данные транспортные средства и на момент разбирательства судебного приостановить процедуру исполнительного производства», - прокомментировал Алексей Стецура.Глава района сообщил, что администрация муниципального образования находится в постоянном контакте со службой судебных приставов, оказывает содействие православному приходу в оформлении транспорта в собственность.«На сегодняшний день у нас все процедуры, которые производились и производятся, находятся в рамках действующего законодательства. Это однозначно. C самого начала у нас было установлено взаимодействие и со службой судебных приставов, и с представителями православного прихода», - подчеркнул глава района.В настоящее время администрация района совместно со службой судебных приставов определяет другое муниципальное имущество, которое может быть арестовано в счет погашения долга. Алексей Стецура также заявил, что на сегодняшний момент большая часть долга по судебному производству уже погашена. Если раньше сумма была порядка 4 млн. рублей, то сейчас, по словам главы, она составляет менее 300 тысяч рублей.