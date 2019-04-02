Глава МВД России констатировал, что Россия дорожит отношениями дружбы и добрососедства с КНДР и твердо намерена продолжать принципиальную линию на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

«В Пхеньяне Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с Председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Глава МВД России констатировал, что Россия дорожит отношениями дружбы и добрососедства с КНДР и твердо намерена продолжать принципиальную линию на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.Владимир Колокольцев рассказал Ким Ён Наму о масштабной работе, проведенной российскими правоохранительными органами для обеспечения безопасности на прошлогоднем чемпионате мира по футболу.Стороны обсудили пути укрепления дружественных связей между нашими государствами, отметили активизацию российско-корейских межведомственных контактов, в том числе по линии правоохранительных органов.Российский Министр положительно оценил намерение руководства КНДР направить своих представителей для участия в крупных международных мероприятиях, которые пройдут в России в текущем году (VIII Московская конференция по международной безопасности, X Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, V Восточный экономический форум и ряд других).В завершение встречи Глава МВД России поблагодарил северокорейских коллег за оказанный прием и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию.Ким Ён Нам – один из старейших глав государств и правительств в мире. Родился в 1928 году. Окончил Ростовский государственный университет. В течение 15 лет (с 1983 г. по 1998 г.) занимал пост Министра иностранных дел КНДР. Более 20 лет (с 1998 г.) является Председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР.