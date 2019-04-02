Сегодня в Саранске на автовышку обрушилась часть дома. Двое рабочих, находящихся в люльке, погибли под завалами, пострадал еще один человек, находящийся в кабине служебного транспорта.

Сегодня в Саранске на автовышку обрушилась часть дома. Двое рабочих погибли под завалами.Инцидент произошел около 16:00 на улице 1-я Промышленная. Сотрудник МЧС прокомментировал инцидент "Известиям Мордовии": "Проводились ремонтные работы. Скорее всего были нарушены требования безопасности, в результате чего произошло обрушение. Одного достали, который находился в автомобиле, а двое в люльке попали под завал."Для рабочих, находящихся в люльке, происшествие окончилось фатально. Мужчина, сидевший в кабине служебного транспорта, выжил. Его доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.