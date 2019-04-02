В ходе акции родителям, проявившим себя как внимательные водители, были вручены информационные буклеты с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения и памятные презенты.

2 апреля сотрудники региональной Госавтоинспекции в рамках кампании «Внимательный родитель за рулем» провели профилактическую акцию на улицах Владимира. В мероприятии приняли участие представители общественной организации «Совет отцов Владимирской области» и средств массовой информации региона.В утренние часы дорожные инспекторы несли службу вблизи детских садов областного центра, где, в частности, контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей. При проведении акции полицейские разъясняли родителям, перевозящим юных пассажиров, необходимость использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств. Общественники, в свою очередь, напоминали, что ответственный подход к выполнению требований ПДД способствует созданию безопасных условий жизнедеятельности несовершеннолетних, формирует их дорожную культуру и предупреждает травмирование детей в результате автоаварий.В ходе акции родителям, проявившим себя как внимательные водители, были вручены информационные буклеты с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения и памятные презенты.Стоит отметить, что в ходе акции инспекторы выявили и несколько случаев нарушения правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей. В отношении трех нарушителей были составлены административные протоколы.Мероприятия в рамках кампании «Внимательный родитель за рулем» проходят и в районах области.Так, накануне в Юрьев-Польском сотрудники ОГИБДД провели сплошные проверки водителей вблизи детских дошкольных учреждений. Полицейские напомнили родителям о важности использования детских удерживающих устройств и о последствиях игнорирования данного требования. Также водителям были вручены листовки, призывающие строго соблюдать правила перевозки детей в транспортных средствах.Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.