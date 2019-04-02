Неожиданно закончился очередной эфир программы Дмитрия Шепелева.
На съемочную площадку ток-шоу На самом деле Первого канала нагрянула полиция.
Неожиданно закончился очередной эфир программы Дмитрия Шепелева.
На съемочную площадку ток-шоу "На самом деле" Первого канала нагрянула полиция.
Один из участников сознался в убийстве. Юноша по
имени Владимир Черкасов больше года скрывался в Уругвае. В студию программы "На
самом деле" он пришел с повинной, свое лицо молодой человек скрывал под маской.
За кулисами его ожидали сотрудники правоохранительных
органов. Если вина Черкасова будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения
свободы.
Владимир рассказал
ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что именно он убил 19-летнюю Настю
Муженя. Два года назад девушку нашли
мертвой на диком пляже под Туапсе. В ее смерти заподозрили подругу – Алену Попову,
которая отдыхала вместе с ней. Приятельница убитой все это время находилась в
СИЗО.
Меж тем Черкасов уверяет, что именно он был в такси, в
котором возвращалась домой в ту роковую ночь Алена. Тогда девушка рассказала,
что оставила подругу ночевать одну в палатке на пляже.
"В ту ночь я ехал в такси с Георгием Корневым и Богданом
Архиповым. Мы возвращались с пляжа, ехали в центр поселка. По пути мы увидели
девушку, которая голосовала. Мы остановились. Девушка попросила подвести ее до
федеральной трассы. Было уже больше двух часов ночи", – рассказал Владимир.
Черкасов отметил, что после посадил Попову на попутку до
Краснодара, а сам отправился в гости к Корневу. Чуть позже он пошел гулять. Когда он бродил по побережью, вспомнил, про девушку, которая где-то
недалеко ночует в палатке.
Владимир нашел убежище незнакомки, позвал ее, та откликнулась,
но потом испугалась. Настя Муженя кричала и светила фонариком в лицо незваному гостю.
"Я испугался, что она снимает меня на камеру. Подумал, что
она может потом заявить, что я ее насиловал. Сначала я ее просто оттолкнул. Я
начал трясти палатку, чтобы она вышла оттуда. Я хотел с ней поговорить. Палатка
упала, упала на нее. Она находилась внутри. После этого я взял камень. Я не
целился, не хотел бить по голове, просто ударил ее камнем. Потом камень
выбросил в море и убежал оттуда", – поведал юноша в студии .
Владимир Черкасов добавил, что на тот момент не знал, что Настя
Муженя умерла. Он хотел позвонить в полицию, но испугался. В конце программы молодой человек показал свое лицо.