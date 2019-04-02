Неожиданно закончился очередной эфир программы Дмитрия Шепелева. На съемочную площадку ток-шоу На самом деле Первого канала нагрянула полиция.

Неожиданно закончился очередной эфир программы Дмитрия Шепелева.На съемочную площадку ток-шоу "На самом деле" Первого канала нагрянула полиция.Один из участников сознался в убийстве. Юноша поимени Владимир Черкасов больше года скрывался в Уругвае. В студию программы "Насамом деле" он пришел с повинной, свое лицо молодой человек скрывал под маской.За кулисами его ожидали сотрудники правоохранительныхорганов. Если вина Черкасова будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишениясвободы.Владимир рассказалведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что именно он убил 19-летнюю НастюМуженя. Два года назад девушку нашлимертвой на диком пляже под Туапсе. В ее смерти заподозрили подругу – Алену Попову,которая отдыхала вместе с ней. Приятельница убитой все это время находилась вСИЗО.Меж тем Черкасов уверяет, что именно он был в такси, вкотором возвращалась домой в ту роковую ночь Алена. Тогда девушка рассказала,что оставила подругу ночевать одну в палатке на пляже."В ту ночь я ехал в такси с Георгием Корневым и БогданомАрхиповым. Мы возвращались с пляжа, ехали в центр поселка. По пути мы увиделидевушку, которая голосовала. Мы остановились. Девушка попросила подвести ее дофедеральной трассы. Было уже больше двух часов ночи", – рассказал Владимир.Черкасов отметил, что после посадил Попову на попутку доКраснодара, а сам отправился в гости к Корневу. Чуть позже он пошел гулять. Когда он бродил по побережью, вспомнил, про девушку, которая где-тонедалеко ночует в палатке.Владимир нашел убежище незнакомки, позвал ее, та откликнулась,но потом испугалась. Настя Муженя кричала и светила фонариком в лицо незваному гостю."Я испугался, что она снимает меня на камеру. Подумал, чтоона может потом заявить, что я ее насиловал. Сначала я ее просто оттолкнул. Яначал трясти палатку, чтобы она вышла оттуда. Я хотел с ней поговорить. Палаткаупала, упала на нее. Она находилась внутри. После этого я взял камень. Я нецелился, не хотел бить по голове, просто ударил ее камнем. Потом каменьвыбросил в море и убежал оттуда", – поведал юноша в студии .Владимир Черкасов добавил, что на тот момент не знал, что НастяМуженя умерла. Он хотел позвонить в полицию, но испугался. В конце программы молодой человек показал свое лицо.