Екатерина Андреева едва не утратила над собой контроль, оказавшись на выставке золота инков. Обилие драгоценного металла произвело на ведущую неизгладимое впечатление.

Екатерина Андреева едва не утратила над собой контроль,оказавшись на выставке золота инков. Обилие драгоценного металла произвело на ведущуюнеизгладимое впечатление.посетила выставку под названием "Золотоимперии инков: 2000 лет великой цивилизации". Она проходит в РоссийскомЭтнографическом музее в Санкт-Петербурге.Ведущая Первого канала едва сдерживала себя. ЕкатеринаАндреева призналась: ей хотелось забрать себе все."Я даже не думала,что я такая сорока! Обычно ясовершенно спокойно и без трепета в сердце и кошельке прохожу мимо витрин сзолотом и брУльянтами. Не интересуюсь. Не мой фетиш. А тут золото пленило меняи пропадаю я, все бы себе забрала", – написала Андреева в соцсетиInstagram (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Телеведущаяпризналась, что с удовольствием надела бы на себя эти золотые украшения и "пошлаблестеть".В одном из недавних интервью заявила: ейвовсе не 57 лет, как часто говорят в прессе, а всего 52. "Я как Нефертитиили Тутанхамон. Про них обычно пишут: родился около III-V века до нашейэры", – пояснила Андреева.Как судачат в кулуарах "Останкино", еще в бытностьмэром Москвы Лужкова при помощи его жены Елены Батуриной многие российскиезвезды – включая Эвелину Хромченко и – подправили себе датырождения. Сама Андреева эти слухи не комментирует.