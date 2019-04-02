Старейшую японскую тюрьму Нара превратят в отель высочайшего класса. Тюрма использовалась по прямому назначению до недавнего времени.

Здание из красного кирпича построили в 1908 году. Оно единственное из пяти зданий, возведенных в Японии в то время, которое сохранилось до наших дней. До 2017 года в Наре содержались несовершеннолетние преступники.Теперь тюрьма станет отелем: в камерах с высокими потолками оборудуют номера, в складских помещениях и комнатах охранников разместят рестораны и гостиничные службы.https://t.co/JTBSWmrPIe1908∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ pic.twitter.com/SBNb2PCDKn— ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ (@calicoshop) November 24, 2018Ночь в отеле, по предварительным расчетам, обойдется в сумму от 400 до 750 долларов.