Мобильный телефон, стоимостью 70 000 рублей, изъят сотрудниками полиции.

В сентябре 2018 года в ОМВД России по Суздальскому району обратился местный житель, сообщивший, что у него похищен мобильный телефон. Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что разместил объявление о продаже гаджета на одном из популярных сайтов. Откликнувшийся на него покупатель приехал в Суздаль, посмотрел телефон, вернул продавцу упаковку с товаром, отказавшись от покупки без объяснения причин, и покинул место встречи. Позже заявитель обнаружил, что в упаковке находится другое мобильное устройство и, поняв, что его обманули, обратился в полицию.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 70 000 рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Злоумышленник, 22-летний житель города Иваново, был задержан в конце марта сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району на территории соседнего региона при содействии коллег из Ивановской области.Установлено, что после хищения чужое имущество фигурант реализовал. Сотрудники полиции провели комплекс специальных мероприятий, в результате которого установили местонахождение и изъяли похищенный у суздальца телефон.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.