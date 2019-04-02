На территории музея Освенцима в Польше задержали 37-летнего туриста из США. Он попытался украсть артефакт, представлявший собой железный костыль для крепления рельс к шпале. Неназванному мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

На территории музея Освенцима в Польше задержали 37-летнего туриста из США. Он попытался украсть артефакт, представлявший собой железный костыль для крепления рельс к шпале. Неназванному мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Independent.В настоящий момент уголовное дело на мужчину еще не заведено. Он пока находится на свободе. Американец свою вину не отрицает.Это далеко не первая попытка украсть артефакты из Освенцима. К примеру, в 2009 году шведский турист не только унес с собой, но и распилил табличку со знаменитой надписью "Arbeit macht frei" ("Работа освобождает").Вора приговорили к 2,5 годам тюрьмы.В 1947 году бывший концлагерь Аушвиц-Биркенау или Освенцим былпереоборудован в музей. В 1979 году его включили в список Всемирного наследия Юнеско.