Популярная телеведущая разместила в Instagram пикантную фотографию, на которой она сидит на стуле в светло-розовом боди. Подписчики были возмущены откровенной позой и обрушились на Ольгу Бузову с гневными комментариями.

Популярная телеведущая разместила в Instagram пикантную фотографию, на которой она сидит на стуле в светло-розовом боди. Подписчики были возмущены откровенной позой и обрушились на Ольгу Бузову с гневными комментариями.В подписи к посту исполнительница предложила поклонникам принять участие во флешмобе: придумать текст, в котором каждое слово будет начинаться с буквы "П". "Просто понедельник. Я написала, теперь вы", – обратилась телеведущая к пользователям.Некоторые подписчики придумали небольшие отрывки, в которых признались кумиру в любви. "Потрясающая поза", "Пушка", "Просто прелестно", "Прекрасная певица", – рассыпались в комплиментах комментаторы.Большинство пользователей с неодобрением отнеслись к снимку. Многие из них заявили, что поза Ольги Бузовой выглядит неуместно. "Вот это лягушка. Ты из какого болота?", "Противная поза", "Просто пустышка, позорная поза!", – написали они. Другие раскритиковали наряд звезды. "Мне кажется, ты начинаешь перегибать палку и забывать, что такое скромность", "Так позорно в боди", – отмечали юзеры.Недавно исполнительнице стало плохо во время выступления в ночном клубе. Как сообщили очевидцы, под руки увели со сцены. Многие пользователи предположили, что певица почувствовала себя неважно из-за алкоголя. "Пить надо меньше","Так давно говорят ей, что закусывать надо!", – заявили комментаторы.