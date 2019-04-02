Личную жизнь Юлии Началовой продолжают муссировать в СМИ. О первом браке артистки откровенно рассказали ее отец Виктор и подруга Людмила.

Личную жизнь Юлии Началовой продолжают муссировать в СМИ. О первом браке артистки откровенно рассказали ее отец Виктор и подруга Людмила.В первый раз Юлия Началова вышла замуж очень рано – до 20 лет. Ее избранником стал солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской. Они были эффектной парой – два ярких привлекательных блондина. "Юлечка очень любила Дмитрия, много о нем говорила и из-за него немало настрадалась", – рассказала певица Катя Лель.Влюбленные жили в квартире, которую им помогли купить родители Юлии Началовой. Однако отношения вскоре испортились. Ланской покинул группу, занялся сольной карьерой, но так и не смог достичь широкой известности. Начались ссоры. Позже Началова так объясняла причину их конфликтов: "Я переросла Дмитрия профессионально, и это его очень задевало. Он начинал незаслуженно придираться ко мне".Подруга Юлии Людмила рассказала, что родители вообще не хотели. чтобы она выходила замуж за Дмитрия, он им якобы не нравился, однако повлиять на нее не смогли. "Юля во всем старалась ему угодить. А он... сидел дома, пока она моталась по гастролям с концертами и зарабатывала деньги. Видимо, тогда он не был готов к семейной жизни. Ради него Юля худела. Она и сама говорила, что Диме нравится, что она худеет. А потом он еще и гулять начал, пока его жена вкалывала. В общем, такой неблагодарный оказался мальчик", – рассказала подруга Началовой.По слухам, из-за желания нравиться мужу певица даже довела себя до анорексии. Печальный диагноз подтвердил отец Юлии Виктор. "Я тогда привез дочь в диагностический центр. Ей анализы сделали, у нее в организме ни калия не было, ни других нужных микроэлементов, она все вывела мочегонными препаратами. Потом показатели постепенно восстановили. А последствия после этого такие – то одно в организме стало нарушаться, то другое", – поведал отец Юлии Началовой.Как он отметил, это Дмитрий Ланской "способствовал" похудению певицы. "Постоянно говорил ей: "Ты жирная!" И она тоже начала: "Я толстая". Перестала есть, чтобы похудеть..." – цитирует Виктора Началова . Он констатировал, что Дмитрий и Юлия были "молодыми, глупыми", и сейчас бы Ланской "так не сделал". "Он не работал. Работала Юля. Так, побаловались, чуть-чуть пожили вместе и разбежались. Он давно уже живет своей жизнью. А у Юли было подорвано здоровье", – заключил отец Юлии Началовой.