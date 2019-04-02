В 2020 году Ульяновский автозавод, входящий в Sollers Вадима Швецова, выпустит авто на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado. Новинку уже прозвали Русским Prado.

В 2020 году Ульяновский автозавод, входящий в Sollers Вадима Швецова, выпустит авто на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado. Новинку уже прозвали "Русским Prado". Стоимость такой машины составит 1,5 миллиона рублей.При этом, по словам основного владельца Sollers Вадима Швецова, на одной платформе будет выпускаться целый ряд кузовов – пикап, внедорожник, монокэб, а также фургончик, передает РИА Новости. "Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями", — отметил Швецов. Двигатели для новой линейки разрабатывались в сотрудничестве с компанией FEV (Германия).Он также рассказал, что новая модель не будет иметь никакого отношения к "Хантеру" и "Буханке". "Хантер" станет фан-автомобилем: УАЗ сосредоточится исключительно на его дизайне. Стоимость машины составит примерно миллион рублей.Швецов рассказал также о "Патриоте" – после вывода на рынок "Русского Prado" старый модельный ряд будет "вымываться", при этом период замены будет коротким.