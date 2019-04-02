Команда биологов и фармацевтов из Японии, Индонезии, Таиланда и Малайзии опытным путем установила, что в борьбе с комарами хорошо помогает музыка, а конкретнее – дабстеп. Ученые смогли найти этому логическое объяснение.

Команда биологов и фармацевтов из Японии, Индонезии, Таиланда и Малайзии опытным путем установила, что в борьбе с комарами хорошо помогает музыка, а конкретнее – дабстеп. Ученые смогли найти этому логическое объяснение, сообщает Science Direct.В качестве эксперимента исследователи включили нескольким десяткам комаров вида Aedes aegypti, переносчикам желтой лихорадки, композицию исполнителя Skrillex " Scary Monster And Nice Sprites". В этот момент они собирались напасть на хомяка.Оказалось, что во время звучания композиции самкам комаров требовалось больше времени на подготовку к укусу, а сам он длился меньше времени. Кроме того, под такую музыку комары реже спаривались.Ученые объясняют такой эффект тем, что комары используют жужжание как сигнал к тому, что они готовы спариваться. Звучание композиции Skrillex было той же частоты, что и звуки, которые издавали насекомые, поэтому им мешала музыка.Кроме того, дабстеп-трек отвлекал комаров от еды, они не сразу набросились на хомяка.Ранее в ходе похожего исследования выяснилось, что песни группы AC/DC мешают божьим коровкам уничтожать тлю.