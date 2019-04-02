Президент Украины Петр Порошенко, набравший в два раза меньше голосов в первом туре выборов, чем комик Владимир Зеленский, готовится мстить. Лидер Незалежной намерен пойти на отчаянный шаг, который может похоронить мечты юмориста о президентстве.
Президент Украины Петр Порошенко, набравший в два раза меньше голосов в первом туре выборов, чем комик Владимир Зеленский, готовится мстить. Лидер Незалежной намерен пойти на отчаянный шаг, который может похоронить мечты юмориста о президентстве.
После первого тура выборов президента Украины Петр Порошенко
пытается привлечь на свою сторону другие политические силы. По мнению депутата
Верховной рады Сергея Лещенко, украинский лидер намерен предложить пост
премьер-министра музыканту Святославу Вакарчуку.
На своей странице в Facebook парламентарий признался, что
ему неизвестно, ведет ли Порошенко переговоры с Вакарчуком. "Но это
единственная стратегия для проворовавшегося президента – политического
банкрота", – пояснил депутат.
Лещенко отметил, что Порошенко во втором туре выборов
президента Украины – 2019 хочет забрать голоса тех, кто голосовал за
оппозиционных кандидатов. Депутат напомнил, что часть избирателей отдали голоса
за бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, хотя если бы в бюллетенях был
Вакарчук, то украинцы с удовольствием бы проголосовали за музыканта.
В таких условиях парламентарий не исключил, что
будет просить Вакарчука поддержать его в обмен на пост премьер-министра.
Лещенко предостерег музыканта от такого шага. "Уж лучше пусть он предложит
этот пост Виктору Медведчуку (лидеру движения "Украинский выбор",
считающегося пророссийским". – Прим. ред.) – хватит прятать его в
тумбочке, пора показать своего союзника всему миру", – заключил Лещенко.
Стоит отметить, что у Вакарчука в свое время также были
намерения участвовать в президентских выборах, однако позже он отказался от
этой затеи. Незадолго до голосования победитель первого тура Владимир Зеленский
признался, что готов был снять свою кандидатуру в пользу музыканта.
Напомним, в первом туре выборов президента Украины Зеленский
набрал более 30% голосов, а – в два раза меньше, около 16%. 21
апреля в стране пройдет второй тур, где и определится, кто станет следующим
главой Незалежной.