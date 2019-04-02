Президент Украины Петр Порошенко, набравший в два раза меньше голосов в первом туре выборов, чем комик Владимир Зеленский, готовится мстить. Лидер Незалежной намерен пойти на отчаянный шаг, который может похоронить мечты юмориста о президентстве.

Президент Украины Петр Порошенко, набравший в два раза меньше голосов в первом туре выборов, чем комик Владимир Зеленский, готовится мстить. Лидер Незалежной намерен пойти на отчаянный шаг, который может похоронить мечты юмориста о президентстве.После первого тура выборов президента Украины Петр Порошенкопытается привлечь на свою сторону другие политические силы. По мнению депутатаВерховной рады Сергея Лещенко, украинский лидер намерен предложить постпремьер-министра музыканту Святославу Вакарчуку.На своей странице в Facebook парламентарий признался, чтоему неизвестно, ведет ли Порошенко переговоры с Вакарчуком. "Но этоединственная стратегия для проворовавшегося президента – политическогобанкрота", – пояснил депутат.Лещенко отметил, что Порошенко во втором туре выборовпрезидента Украины – 2019 хочет забрать голоса тех, кто голосовал заоппозиционных кандидатов. Депутат напомнил, что часть избирателей отдали голосаза бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, хотя если бы в бюллетенях былВакарчук, то украинцы с удовольствием бы проголосовали за музыканта.В таких условиях парламентарий не исключил, чтобудет просить Вакарчука поддержать его в обмен на пост премьер-министра.Лещенко предостерег музыканта от такого шага. "Уж лучше пусть он предложитэтот пост Виктору Медведчуку (лидеру движения "Украинский выбор",считающегося пророссийским". – Прим. ред.) – хватит прятать его втумбочке, пора показать своего союзника всему миру", – заключил Лещенко.Стоит отметить, что у Вакарчука в свое время также былинамерения участвовать в президентских выборах, однако позже он отказался отэтой затеи. Незадолго до голосования победитель первого тура Владимир Зеленскийпризнался, что готов был снять свою кандидатуру в пользу музыканта.Напомним, в первом туре выборов президента Украины Зеленскийнабрал более 30% голосов, а – в два раза меньше, около 16%. 21апреля в стране пройдет второй тур, где и определится, кто станет следующимглавой Незалежной.