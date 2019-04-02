УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ватутина Виталия Викторовича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ватутина Виталия Викторовича, 17.09.1983 года рождения, уроженца г. Москвы, который с 25 марта 2019 года не выходит на связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, на голове шрам в области виска слева.Был одет: куртка черная с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 850-13-20;8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79