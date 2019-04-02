Женщина рассказала, что неизвестный представил фиктивные документы в государственный орган и осуществил смену генерального директора организации...

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в попытке хищения денежных средств в размере 20 млн. 600 тыс. рублей путем мошенничества.В полицию поступило заявление от учредителя одной из организаций. Женщина рассказала, что неизвестный представил фиктивные документы в государственный орган и осуществил смену генерального директора организации в учредительных документах на свое имя.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из банков на Добровольческой улице.Установлено, что злоумышленник представился клиентом банка – генеральным директором вышеуказанной организации и представил подложные документы для осуществления платежа со счета организации на подконтрольный ему счет в размере 20 млн 600 тыс. рублей. Однако мужчина не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61