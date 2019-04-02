В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь Храм мира, в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.По информации СМИ, Порошенко с женой прибыл на воскресную проповедь Турчинова, который 31 марта отмечал 55-летие. Проповедник-секретарь Совбеза предложил гостям сесть и продолжил толковать Библию. "Поговорив еще немного, секретарь СНБО властно предложил помолиться. И все, включая Порошенко с женой, встали со своих мест.Во время своего выступления Порошенко заявил, что давно мечтал послушать проповедь Турчинова, но тот по скромности своей не приглашал. "В этом храме есть бог. Это ощущается", — сказал украинский лидер.Порошенко назвал случаи, когда, по его словам, бог непосредственно вмешивался в дела Украины. Так, впервые это произошло в сентябре 2014 года, когда были подписаны первые Минские соглашения. Второй — во время Дебальцевского "котла", пишет издание "Страна".Третьим эпизодом "божественного вмешательства" Порошенко назвал Томос об автокефалии для ПЦУ. Упомянув об этом, украинский президент виновато улыбнулся.Президент назвал Турчинова "настоящим лидером нации", после чего наградил его орденом Ярослава Мудрого.По данным ЦИК Украины, президент почти вдвое отстает выдвиженца партии "Слуга народа" и руководителя "Студии "Квартал-95" Владимира Зеленского, который набрал 30,24% голосов против 15,93% у Порошенко.