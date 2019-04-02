Сумма материального ущерба превысила полмиллиона рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Меленковского района. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение).По версии следствия, в период с октября 2015 года по апрель 2017 года фигурантка, занимая должность торгового представителя фирмы, реализующей бытовую химию на территории нескольких областей, присваивала денежные средства, полученные от продажи товара.Материальный ущерб, причиненный собственнику, превысил 580 000 рублей.Причастность к хищению была задокументирована сотрудниками ОЭБ и ПК в феврале текущего года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Обвиняемая признала свою вину, пояснив, что похищенные денежные средства потратила на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.