По версии следствия, фигуранты, пользуясь отсутствием хозяев, проникали в дачные дома, откуда похищали имущество.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-х и 24-летнего жителей Нижегородской области. Молодые люди обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в январе текущего года обвиняемые, заранее зная, что хозяев нет на месте, проникли в несколько дачных домов, откуда похитили и впоследствии продали металлические изделия, провода, инструменты, бытовую технику.Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции на территории Гороховецкого района в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий после поступившего в полицию сообщения о хищении имущества от одного из владельцев домов.Следователями собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к шести эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 100 000 рублей. В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб в полном объеме.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.