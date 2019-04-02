Китайская футбольная ассоциация решила ужесточить правила по натурализации игроков. Теперь футболистам придется пройти патриотические образовательные курсы. Это относится и к тем, кто имеет китайское происхождение.

Китайская футбольная ассоциация решила ужесточить правила по натурализации игроков. Теперь футболистам придется пройти патриотические образовательные курсы. Это относится и к тем, кто имеет китайское происхождение.Как сообщает Sports.ru, желающим получить китайское гражданство необходимо будет изучать историю Коммунистической партии Китая, а также быть в курсе текущего положения дел в стране. Кроме того, им надо знать слова национального гимна и правильно его исполнять.Китайская футбольная ассоциация обязала футбольные клубы организовать процесс обучения для желающих натурализоваться.