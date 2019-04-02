В центр реабилитации ластоногих в Репино продолжают поступать тюленята — они терпят бедствие в Финском заливе. Причина ЧП — оттепель. Из-за быстрого таяния снегов и ледохода тюлени разлучаются с детёнышами, которые теряются и остаются без помощи и еды.

В центр реабилитации ластоногих в Репино продолжают поступать тюленята — они терпят бедствие в Финском заливе. Причина ЧП — оттепель. Из-за быстрого таяния снегов и ледохода тюлени разлучаются с детёнышами, которые теряются и остаются без помощи и еды.Двоих тюленят накануне, 31 марта, нашли случайные прохожие на южном берегу залива. Несколько часов люди оставались рядом с одним животным в ожидании волонтеров, другого спасенного привезли на машине. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Главную опасность для малышей представляет отсутствие подходящего питания, выжить на воле без мамы они просто не смогут. В Репино таких бельков, лишенных материнского молока, кормят по специальной диете. Как рассказали специалисты центра, рыбную смесь им дают через трубочку. Тюленят будут откармливать, пока они хотя бы вдвое не прибавят в весе — и тогда уже смогут начать самостоятельную жизнь.