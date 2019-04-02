Злоумышленник ворвался в пункт выдачи интернет-заказов, расположенный на Щелковском шоссе, угрожая ножом, связал кассира и похитил из кассы денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Восточного административного округа столицы задержали подозреваемого в разбойном нападении на пункт выдачи интернет-заказов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Злоумышленник ворвался в помещение, расположенное на Щелковском шоссе, угрожая ножом, связал кассира и похитил из кассы денежные средства.Следователем ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В тот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в городе Пушкино Московской области.В отношении 33-летннего мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк