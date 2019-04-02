Московские полицейские провели рейд, в ходе которого были задержаны 18 таксистов, которые находились в розыске. Его целью было обеспечение безопасности при перевозке пассажиров, а также приведение деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства.

Московские полицейские провели рейд, в ходе которого были задержаны 18 таксистов, которые находились в розыске.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, комплекс оперативно-профилактических мероприятий проводился с 20 по 29 марта.Его целью было обеспечение безопасности при перевозке пассажиров, а также приведение деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства.Помимо профилактики, планировалось выявить и пресечь нарушения миграционного законодательства и преступления, которые совершили водителями такси.